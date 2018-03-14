知名物理学家霍金的预言

（早报讯） 英国知名物理学家霍金一直致力于探索宇宙奥秘，生前曾作出以下预言：

语录一：“外星人”在看着你

在2015年伦敦皇家科学学会寻找外星生命迹象的启动仪式上，霍金说过：“在无限的茫茫宇宙中，一定存在着其它形式的生命。”

他说：“或许外星生命会正盯着我们看呢……不管最终地外智慧生命到底存在还是不存在，现在该是有人正式投入进来。这个问题，我们必须要弄个明白。”

据了解，这个项目将动用部分目前世界上最大的望远镜，更远地深入宇宙中去捕捉任何无线电波和激光信号。

语录二：千年内人类须移民外星，否则“灭绝”

霍金在美国洛杉矶发表演讲时称，他认为未来1000年内，基本可以确定的是地球会因某场大灾难而毁灭，如核战争或温室效应。因此，他强调人类必须移居其它星球。

霍金表示：“人类灭绝是可能发生的，但却不是不可避免的。我是个乐观主义者，我相信科学技术的发展和进步最终可以带人类冲出太阳系，到达宇宙中更遥远的地方。”

语录三：智能机器是真正人类“终结者”

霍金多次表示，“彻底开发人工智能可能导致人类灭亡”。

按霍金的说法，人工智能科技在初级发展阶段的确为人类生活带来便利，但机器将可能以不断加快的速度重新设计自己。而人类则受制于生物进化速度，无法与其竞争，最终被超越。科学界把这种人工智能超越人类智慧的转折点命名为“奇点”。

语录四：“黑洞”不存在？只有“灰洞”？

在一篇《黑洞的信息保存与气象预报》的论文中，霍金指出，黑洞其实是“不存在”的，不过“灰洞的确存在”，再次震惊物理学界。

霍金1976年提出著名的“霍金辐射”理论，即黑洞在形成中质量减少的同时，还不断在以能量形式向外界发出辐射。但一旦黑洞浓缩并蒸发消失后，其中所有信息就随之消失，与量子力学认定该类物质信息永不会完全消失的理论相矛盾。这就是所谓的“黑洞悖论”。

30多年来，霍金试图以各种推测来解释这一矛盾观点。现在看来，他给了一个更具说服力的答案。霍金承认，自己最初有关黑洞边界“视界”的认识是有缺陷的，光线其实是可以穿越视界的。他称，黑洞从来都不会完全关闭自身，物质和能量在被黑洞困住一段时间以后，又会被重新释放到宇宙中。

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