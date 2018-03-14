泰国将放宽国家航空领域管制 开放申建私人机场

（早报讯） 据外国媒体13日报道，泰国内阁会议将批准放宽国家航空领域管制，迎接不断增加的商用飞机。

此外，泰国内阁还审议通过了申请和签发建立机场许可证部级法规草案，规定建立公用机场、商用机场及私人机场，只能向泰国民航局提交申请办理建立机场许可证。

据报道，泰国国务院发言人讪圣13日表示，为了弹性化管制航空领域，内阁认为不必固定航空飞行限制区域，放宽航空飞行线路，迎合商用飞机越来越多的趋势和需求。

报道称，内阁授权民航委员会负责看顾该问题，并高效管理航空飞行事务。

交通部长阿空表示，内阁已经批准了该部提交的申请和签发建立机场许可证部级法规草案，对建立公用机场申请和签发许可证方法和条件做出改进和完善。该草案规定，建立公用机场、商用机场及私人机场，只能向泰国民航局提交申请办理建立机场许可证。

泰国民航局局长朱拉指出，该部级法规将从接到建立机场的新申请开始生效，建立私人机场必须以法人的名义提交申请。一直以来，提交申请建立的只有公用机场，此前签发的许可证可以继续使用至其有效期届满或遭到撤销。

至于私人机场，此前并没有出台规定须申请建立机场许可证，只须申请临时起飞点和降落点即可，有效期为两年。也不断有民营公司在办公楼顶部自建停机坪，经过调查发现，这些楼顶停机坪多数是用来停放直升飞机和私人飞机。泰国全国目前有90处至100处私人机场，均由民营企业持有和自行管理，并没有经过任何注册登记手续。

因此，任何人在向泰国民航局提交建立机场的新申请后，该部级法规将立即生效。如果发现没有按照规定执行，将面临10以下有期徒刑、200万铢（约8万新元）以下罚款的处罚。

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