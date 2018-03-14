（早报讯）马来西亚大选将近，国阵最大的两个政党巫统与马华却为了马华是否“要议席却不出席造势活动”而各说各话。副首相阿末扎希昨天到森美兰芙蓉出席国阵造势活动时，发现当地马华领袖并未到场而大发雷霆。马华总会长廖中莱今天则指阿末扎希应先了解情况再批评。

阿末扎希昨天在芙蓉的国阵造势大会致词时，突然要求现场国阵各成员党代表起立。他发现森美兰马华领袖并未到场而大动肝火。“马华在哪里？为何没出席？这种活动不是天天有，我也不是天天来，为何不参与？（马华）就会要求（参选）议席，（国阵造势）活动却不见人影。这种时候，国阵成员党就应该站在一起！”

马华森美兰州主席林振辉昨天表示，活动主办单位并未通知马华，因此马华并不知道阿末扎希到访。他将向阿末扎希和森美兰州务大臣解释此事。“马华非常欢迎副首相到访。（马华）没出席活动是因为没有收到通知，想必是筹备单位出现技术错误而没将行程通知马华。”

马华总会长廖中莱今天指阿末扎希应该先了解情况再批评。“如果是我，我不会这么做。据我们了解，马华有些代表出席，有些则没有出席。”

廖中莱今天出席内阁会议后受访时说，他和阿末扎希在内阁会议前已讨论此事，双方都表达各自的看法。廖中莱信此事是沟通失误引起，并指示森州马华向他提呈报告。

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