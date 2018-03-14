马法庭准蒙古女郎家属起诉政府

（早报讯）马来西亚上诉庭今天批准蒙古女郎阿坦托娅的家属，重新将马来西亚政府列为答辩人。这项判决让马来西亚政府必须出庭交代：为何政府无须为阿坦托娅之死负责。

这起12年前的谋杀案由于涉及首相纳吉（案发时为国防部长）当时的亲信而轰动一时。上诉庭在马来西亚大选将近之际做出上述裁决，预料将让此案再次成为焦点。

时年28岁的蒙古女郎阿坦托娅2006年10月19日晚上，在雪兰莪沙亚南武吉拉惹被枪杀后还遭炸尸。两名担任时任国防部长纳吉保镖的特警阿兹拉和西鲁被控谋杀，第三被告阿都拉萨被控教唆谋杀。高庭经过159天审讯后，2009年4月9日宣判两名特警死刑，阿都拉萨无罪释放。两名特警随即上诉。

上诉庭2013年8月23日指承审此案的高庭法官屡被误导而宣判两名特警无罪释放。总检察署过后将此案上诉到联邦法院，联邦法院2015年1月12日宣判两名特警死刑。

由于阿都拉萨与纳吉关系密切，两名涉案特警又曾任纳吉保镖，因此当时盛传纳吉与妻子罗斯玛涉案。纳吉曾再三否认他和罗斯玛涉案，也曾当众发誓根本不认识阿坦托娅。

阿坦托娅的父亲沙里布、母亲阿妲斯卡，以及两名儿子孟沙盖和阿坦沙盖2007年6月4日入禀沙亚南高庭，要求阿都拉萨、阿兹哈、西鲁及马来西亚政府就阿坦托娅之死赔偿1亿令吉（约3360万新元）。高庭2017年8月23日批准政府豁免被列为答辩人。阿旦都雅家属不满裁决而想上诉庭上诉。

查华威、王南吉和阿玛迪组成的上诉庭三司今天一致批准阿坦托娅家属的上诉，并谕令政府支付1000令吉（约330新元）堂费。

阿坦托娅家属的代表律师珊姬表示，上诉庭指沙亚南高庭允许政府不必列为答辩人的裁决是错误的。她说，阿坦托娅家属11年前就入禀此案，但案件至今今仍无法正式开审。她表示，高庭之前预定今年5月开审此案，但能否如期开审还得看政府是否就上诉庭的裁决向联邦法院上诉。

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