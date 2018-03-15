韩前总统李明博受讯结束 检方考虑提请批捕

（早报讯）韩国前总统李明博今天（15日）凌晨在接受长达21小时的检方调查后回家。检方将综合考虑李明博的供述内容和其间的侦查结果，近期决定是否针对李明博向法院提请批捕。

韩联社报道，李明博昨天（14日）上午9时许到达首尔中央地方检察厅，以嫌疑人身份受讯，今天早上6时许乘车离开检察厅。检方问讯已于14日午夜结束，之后李明博方面对讯问笔录进行核实耗时约6小时。

今天早上，李明博准备离开检察厅时被媒体问及是否仍坚持否认实际掌控秘密资金案涉案公司、汽车零部件制造商DAS，他只回答“大家辛苦了”后随即乘车离开。

检方指控李明博涉嫌受贿、侵吞公款、渎职、漏税、滥用职权、违反公职选举法和总统记录管理法，指控嫌疑多达20余项。据悉，李明博在受讯中陈述，自己从未介入三星代付DAS公司诉讼费60亿韩元（约740万新元）、国家情报院曾上缴特别经费17.5亿韩元等事件。据检方透露，李明博说自己对这些事情毫不知情，即便确有其事，那也应是一线工作人员牵涉到的事宜。

首尔中央地检最快将于本周向总检察长汇报调查结果，并请示提请批捕、公诉时间等今后办案计划。据悉，检方调查组内部普遍认为，鉴于涉案金额超过100亿韩元，案情重大，且李明博一概否认指控，有毁灭证据之虞，所以有必要针对李明博提请批捕。

另有观点认为，由于李明博身份比较特殊，6月地方选举在即，检方可能慎重考虑是否提请批捕。

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