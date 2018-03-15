马媒：马国国会本月底解散 或下月大选

（早报讯）马来西亚英文报《星报》今日（15日）推测，首相纳吉将在本月28日至30日期间解散国会，以举行全国大选。这意味着，选举预料将落在4月。

当今大马引述星报媒体集团执行长黄振威撰写的报道说，选区重划报告将在下周交给朝野国会议员，预料最早可在下周一提呈国会下议院。

前日，副首相阿末扎希会晤媒体高层时已透露，只待国会完成辩论感谢元首御词，政府就会提呈各法案，再接下来则轮到选区重划报告。

扎希也披露，由于无须修宪，只须简单多数，即111名国会议员即可通过选区重划。

根据扎希，选区重划报告无须上议院通过。这将让选区重划报告更快获得通过，以便呈给国家元首御准及宪报公布。

扎希表明，选区重划报告通过后，国会就会解散，而选举委员会则会择定选举提名与投票日。

国会将在今年6月24日自动解散，并在60天内举行大选。换言之，大选最迟必须在8月24日之前举行。不过，一般上，大选不会落在斋戒月期间。

一般认为，纳吉将在4月5日至5月中斋戒月开始前的期间，解散国会，举行大选。

此前，扎希也曾暗示，来届大选将在开斋节前举行。

穆斯林今年将在5月中开始斋戒，并预料在6月15日庆祝开斋节。

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