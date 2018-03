Hari ini saya mulakan akaun Instagram saya dengan gambar bersama Hasmah. Isteri saya selama 62 tahun, yang sentiasa setia bersama saya sejak dulu lagi. As doctors, laughter is indeed the best medicine.

