加州教师课堂上误扣扳机 一学生受伤

（早报讯）美国总统特朗普提出让部分教师配枪的建议言犹在耳，加州蒙特利一所学校一名教师就在课堂上教导枪械安全的时候误扣扳机，结果导致至少一名学生被弹片擦伤。

这起意外发生在周二（13日），警方周三（14日）发布声明说，涉案教师亚历山大是预备役警官。他在准备向学生示范如何令一个人弃械投降，并在把枪口指向天花板之际误扣手枪扳，导致天花板有碎片坠落。

当地警长说，没有人被击中或严重受伤，警方记录显示有一人受伤，但当地媒体报道，受伤的学生有三人。

证实受伤的是一名17岁学生，他的颈部被碎片擦伤。

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