日本去年跟踪骚扰求助逾两万起 创新高

（早报讯）日本全国警方去年全年接到有关跟踪骚扰问题的求助共达到2万3079起，较前一年增加342起，是自2000年有统计以来最多的一年。依据《反跟踪骚扰法》查处的案件也达到926起，较上年增加157起，创下历史新高。这可能是因为经修改的新法去年生效后对象行为扩大所致。

共同社报道，求助数量已连续五年超过两万起。警察厅负责人表示“求助数一直处于高位。可能是因为警方应对跟踪骚扰事件的体制有所完善，求助咨询变得更加容易了”。

根据修改后的《反跟踪骚扰法》，在社交网站（SNS）上连续发送留言、在住处或工作单位周边徘徊等行为也被列入限制对象。在紧急情况下，警方已可以不事先给予警告，就发出要求停止跟踪骚扰行为的禁止命令等。

受此影响，警告较上年减少297起至3265起，而禁止命令等则大幅增加173起至662起。

求助者中，女性占88.3%。从年龄层来看，二三十岁者较多，合计超过60%。除去不明的情况，加害人至少有82.7%为男性。

在受害人与加害人的关系方面，“含前任在内的交往对象”以44.8%居首，此外，“熟人朋友”占13.2%、“单位同事或工作关系”占11.0%、“含未登记结婚的同居对象和前任在内的配偶”占7.4%等。另一方面，“陌生人”占7.4%，“关系或行为人不明”占7.8%。

除了依据《反跟踪骚扰法》查处的案件外，由于从跟踪骚扰升级成伤害或杀人案等而适用《刑法》及特别法的案件数为1699起，较上年减少220起。其中，侵入住宅有305起，恐吓威胁有285起，暴力行为有167起等。

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