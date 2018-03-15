李明博只承认收受10万美元 基本否认所有指控

（早报讯）韩国检方有关人士15日向记者透露，涉嫌受贿超过110亿韩元（约1354万新元）而遭检方传讯的前总统李明博在接受21个小时的调查中仅承认部分事实，对检方的指控基本予以否认。

韩联社报道，李明博承认的事实包括，曾通过青瓦台前室长金喜中从前国家情报院院长元世勋处接受10万美元，同时承认将兄长李相恩售地款用于私宅建造，但他主张这只是借款。

有关10万美元的贿赂是金喜中在此前接受检方调查时作出的供述，他表示，自己曾从国情院收取10万美元，并在李明博出访美国前将这笔款项转交给李明博夫人金润玉的助理。据悉，李明博只承认确有此事，但未讲明资金的用途和是否与金润玉有关。

李明博就涉嫌受贿以及实际掌控秘密资金案涉案公司、汽车零部件制造商DAS等嫌疑表示概不知情，称即便确有其事，也应是一线工作人员牵涉到的事宜。

李明博还表示，青瓦台前总务企划官金伯骏、李明博的财产管理人兼清溪财团秘书长李秉模（音）、DAS副社长李明博之侄李东炯、友利金融控股公司前会长李八成等人向检方作出虚假陈述，目的是想为自己开脱。

检方还出示了有关三星代付DAS公司诉讼费的青瓦台文件，但李明博表示从未接到过有关报告，并主张其可能是伪造文件。李明博还表示对于三星代付诉讼费一事并不知情，只知道是艾金·岗波律所免费帮忙打官司。

此外，李明博还在接受调查期间提交了其在任期间的海外出访日程，借以说明工作繁忙。

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