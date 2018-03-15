日媒：中企涌入柬埔寨 加剧当地贫富差距

（早报讯）共同社报道，被视为中国“一带一路”经济带构想据点之一的柬埔寨，正受到来自中国的人员与资金“浪潮”的冲击。在海滨度假地出现不动产泡沫，同时被迫搬迁的居民则叹息称“毫无办法”。

位于首都金边西南约200公里处的西哈努克港是柬埔寨屈指可数的度假城市。据经济相关人士称，市内出租房的房租激涨至两年前的2至5倍，市长伊松林称“市政府周边的地价这几年已涨到6倍”。这是由于随着中国企业的进驻，土地和住宅需求有所增加。

西哈努克港也是拥有可停泊大型船的深水港及国际机场的物流枢纽，着眼于其增长潜力的中国企业投资在中国国家主席习近平2016年10月访问该国之后迅速增长。中国商人及技术人员等涌入，“市内出租房75%的租客是华人”。

中资高层酒店及酒店式公寓的建设也方兴未艾，在这一人口7万左右的城市，瞄准中国游客的赌场约达30家。此前为国内及欧洲游客在安静海岸度假的胜地，随着中国人的大量造访已变为以赌博等为主的娱乐场所。

对中国而言，西哈努克港是通向泰国湾及马六甲海峡的战略要地。中方向基础设施建设等提供巨额支援，推动企业的进驻。

拥有100多家进驻企业的中资“西哈努克港经济特区”总经理曹建江表示，这里将来会成为国际性产业都市，前景光明。西哈努克省省长润明也强调称：“中国企业的进驻带来就业增加，地价也有所上涨。产业形势非常好。”

另一方面，中国带来的经济增长使贫困人群陷入艰难处境。随着重新开发及房租暴涨，很多居民不得不搬迁。

一名在市中心经营餐饮店的人士（48岁）表示：“1月被土地所有者要求搬走。据悉中国的企业将对这里进行重新开发。我们毫无办法。……在房租高涨的西哈努克港，没有穷人租得起的地方。”

润明则强调，“对于中国企业的进驻，80～85%的市民表示满意”。

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