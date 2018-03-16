玩具反斗城清算全美门店 逾3万人将失业

（早报讯）美国老牌玩具店--玩具反斗城（Toys"R"Us Inc）决定于15日对在美所有门店进行清算，约3万3000人将失业。数周之内，有735家店将被关闭或转让。

美国媒体“商业内幕网”消息，美国玩具反斗城15日发表声明称，公司已向法庭提出破产申请，拟清算全美735家门店，清理库存。此举将导致约3万3000人失业。声明指出，公司会尽快于数周内关闭或转让门店。媒体分析称，门店营业时间越长，该企业需缴纳更多租金。

玩具反斗城首席执行官布朗顿表示，企业已无力偿还在美债务，也无法继续在美业务，因此将有序关闭美国业务。同时，法国、西班牙、波兰、葡萄牙及澳大利亚的海外业务也将被出售或重组。

据中新社报道，该老牌玩具店已于2017年9月申请破产保护。不过，半年时间里，该企业未能与债权人达成重组协议，至此宣布破产清算。

《华盛顿邮报》分析指出，玩具反斗城曾是美国玩具零售业巨头。20世纪90年代，它是美国最大的玩具销售商。如今，玩具反斗城关闭美国业务，主要基于两方面原因：一是企业债台高筑。自2005年以来，企业约达50亿美元的债务迟迟未能偿还。企业声明也表示，这笔高额债务阻碍了进行必要的投入；二是无法匹敌竞争对手的价格战。清算申报中，玩具反斗城将销售利润薄归咎于沃尔玛、亚马逊等的玩具价格战。

值得注意的是，如今玩具反斗城在亚洲市场不断扩张。2017年4月11日，企业宣布建立亚洲业务板块。其中，玩具反斗城在该市场板块中控股85%，亚洲零售企业合资伙伴冯氏兄弟持股15%。

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