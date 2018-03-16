俄外交部：英试图掩盖毒剂攻击事件真相

（早报讯）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃15日表示，英国试图掩盖“斯克里帕利中毒”事件的真相。

据中新社报道，扎哈罗娃称“斯克里帕利中毒”事件发生后，俄罗斯向英国方面发出了数次照会，希望得到事件相关资料并就此事与英国进行对话，但只得到英国方面“敷衍了事的回复”。

扎哈罗娃说，俄罗斯现在最希望做的就是与英国就此事展开具体合作，但英国至今没有向包括俄罗斯在内的任何一方提供此事的相关信息。她质疑英国此举是“是害怕还是不想交出信息”，而俄罗斯也认为英国方面“明显是在掩盖这一事件的真相”，并正在利用这一场“政治信息秀”来掀起新一轮歇斯底里的反俄活动。

俄罗斯外长拉夫罗夫当天在莫斯科出席一次论坛活动时也表示，“斯克里帕利中毒”的原因之一可能是为了“干扰俄罗斯世界杯的正常举办”。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫则表示，英国在“斯克里帕利中毒”事件上所持的立场是不负责任的，违反了国际法。俄罗斯对此表示极度困惑和不解。

现年66岁的斯克里帕尔是一位俄罗斯前特工。2006年，斯克里帕尔因叛国罪被俄罗斯判处13年监禁。2010年，他被用于向美国交换俄罗斯间谍后抵达英国寻求庇护。

近日，斯克里帕尔与其女儿在英国伦敦遭遇神经毒剂攻击。英国认为俄应对此负责。但俄方多次表示与此事无关。

14日，英国首相特雷莎梅表示，英国已决定采取包括驱逐23名俄驻英外交人员在内的一系列措施，以报复俄罗斯涉嫌在英国暗杀其前特工。

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