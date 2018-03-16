叙军收复东古塔要地 数千受困平民撤离

（早报讯）叙利亚政府军15日在首都大马士革东郊东古塔地区收复一处要地，当地数千受困平民撤离。这是自2月底东古塔地区为平民撤离开辟人道主义通道以来最大规模的平民撤离。

据新华社报道，叙政府军当天在东古塔中部的哈姆利亚区与武装分子激战，最终收复该地区。当地受困的数千平民通过政府军开辟的安全通道撤离，送往大马士革东北部杜韦尔镇的安置点。

叙利亚国家电视台直播画面显示，在政府军组织下，大量平民从安全通道撤出，现场有人道机构工作人员救治患病者。一名不愿透露姓名的叙军方人士说，随着武装分子被击退，预计有更多被当作“人肉盾牌”的平民得以撤出。

哈姆利亚区位于东古塔腹地，是叙利亚反政府武装“拉赫曼军团”在东古塔的重要据点之一。

报道也称，3月13日至15日，共有200多名平民从东古塔杜马区北部的瓦菲丁通道撤出，载有人道救援物资的25辆卡车15日经瓦菲丁通道进入杜马区。

东古塔地区是反政府武装在大马士革郊区的重要据点，当地除了“伊斯兰军”、“沙姆自由人组织”、“拉赫曼军团”等反政府武装外，还有与卡伊达组织有关联的极端组织“征服阵线”等。

近期，叙政府军和反政府武装在东古塔地区冲突升级。随着军事行动持续推进，目前政府军已将东古塔反政府武装数个据点分割包围。

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