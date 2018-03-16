玩具“反”斗城招揽中资PE公司 欲售亚洲业务

（早报讯）美国玩具“反”斗城的债权人正努力为亚洲业务争取更好的交易。

彭博社引述知情人士说，这家陷于亏损的公司，已经要求潜在买家不迟于4月初就其处于增长状态的亚洲业务提交非约束性报价。因讨论事项没有公开，知情人士要求匿名。他们表示，玩具“反”斗城（Toys “R” Us Inc.）就出售这块业务正与Lazard Ltd.合作，在与本地合作伙伴继续当前谈判的同时，希望能吸引到更多竞标者。另外，这家公司正着手逐步关闭美国业务。

知情人士说，这家玩具及婴幼儿用品零售商已经向潜在买家发送了亚洲业务的初步信息，其中包括一些中国的私募股权(PE)投资公司。他们说，该交易对亚洲业务的估值可能约为10亿美元（13.10亿新元）。

彭博上个月报道，玩具“反”斗城正在讨论将亚洲合资企业85%的股权转让给剩余权益的持有者、香港亿万富豪冯氏兄弟。其中一位知情人士称，公司债权人--约50亿美元债务的贷款人和债券持有人--寻求将出售过程对外公开，希望吸引更多竞争者，从而获得更高的价格。

知情人士称，事项还处于初期阶段，没有把握会达成交易。玩具“反”斗城和Lazard各自的代表不予评论，冯氏集团的一位发言人称她不能立即置评。

免费阅读30天