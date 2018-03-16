韩日首脑通电话 探讨半岛局势

（早报讯）韩国总统文在寅16日下午和日本首相安倍晋三通电话，就朝鲜半岛局势变化问题交换意见。

韩联社报道，韩国青瓦台发言人金宜谦在记者会上表示，两国领导人一致同意加强韩美日三国紧密合作，推动朝鲜将对半岛无核化的承诺落实到具体行动。

文在寅在通话中表示，仅靠韩朝首脑会谈无法实现半岛和平，朝鲜与美国、日本改善关系将有助于韩朝关系的发展。安倍对此表示，期待以韩朝和美朝首脑会谈为契机举行日朝对话。

两国首脑还就随着韩朝关系的进展继续加强合作，共同解决在朝日本人遭绑架等朝日问题达成共识。

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