民行党强攻，马华选情不妙

（早报讯）马华领袖近来多次对自己的选情审慎乐观，但面对来势汹汹的民主行动党，国阵内部调查指马华可能只在四个国会选区胜算较高。

马华上届大选竞选37个国会议席和90个州议席，结果只赢得七国11州，其中多个议席仅以微差胜出。民行党这次决定改变做法，针对马华选区派出“重量级候选人”，希望将马华连根拔起而能一举“剿灭”这个号称代表华人的老牌政党。

据《星洲日报》掌握的消息，马华副总会长蔡智勇在柔佛拉美士国会选区，这次极可能遇上民行党蒲种区国会议员哥宾星。哥宾星也是民行党已故主席卡巴星之子。蔡智勇上届大选仅以353张多数票击败民行党候选人拉玛克里斯南。

马华署理总会长魏家祥在亚依淡国会选区，几乎笃定将遇上民行党柔佛州主席刘镇东。民行党预料也将派出古来区国会议员张念群，同时竞选亚依淡国会选区内的永平州选区，希望一举拿下这个马华强区，这让原本稍占上风的马华立时身陷险境。

消息告诉《星洲日报》，民行党宣布刘镇东可能上阵亚依淡之前，国阵民调显示马华仅在马六甲的亚罗牙也、雪兰莪丹绒马林，以及柔佛的丹绒比艾及亚依淡等四个国会选区可能胜出。

此外，马华总会长廖中莱的文冬国会选区也是民行党虎视眈眈的目标。廖中莱上届只以379张多数票险胜文冬希盟主席黄德，民行党这次也将派出重量级人马对垒廖中莱。。

马华之前在彭亨的另一个安全区劳勿国会选区，如今也不安全了。马华前副总会长黄燕燕2008年保住劳勿国会议席，但何启文上届大选不敌民行党候选人莫哈末阿里夫。廖中莱已宣布马华副总会长周美芬将出战劳勿，民行党最可能的对垒者包括副秘书长郭素沁、中委刘天球以及民行党彭亨州主席梁金福。

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