廖中莱：4月中逐步段落实VEP

（早报讯）马来西亚交通部长廖中莱表示，当局4月中旬完成外国车辆入境准证（VEP）系统测试后，将分阶段在新柔长堤和第二通道落实VEP系统。他并未透露确实日期和其他具体情况。

廖中莱昨天（3月16日）发布声明表示：“交通部也在马泰边界、东马沙巴及砂拉越两州与印度尼西亚及文莱边界引入这套系统。”他说，VEP系统将防止犯罪团伙复制外国车辆并开到马来西亚脱手，也能防止在马来西亚积欠罚单的外国车辆离境。

他说，VEP系统将配置无线射频识别技术（RFID），并使用一触即通卡（Touch n Go）研发的无现金支付系统。

据当地媒体报道，马来西亚测试中的VEP一旦正式落实，所有入境马来西亚的外国车子都必须上网注册及申请RFID入境贴纸，其费用为25令吉（约8.3新元）。

车主第一次登记缴费后，每五年更新入境贴纸时才需再付25令吉的VEP。换言之，这25令吉是每五年缴付一次。这笔费用中的10令吉是缴付给马来西亚政府的登记手续费，15令吉则是安装阅卡器及RFID入境贴纸的费用。

马来西亚原本计划2016年11月1日在新柔两个关卡向入境的新加坡注册车辆征收20令吉（约6.40新元）入境过路费（RC），同时落实落实VEP系统。入境过路费当时准时实施，VEP系统则由于各种技术问题而一拖再拖。

马方开始征收入境过路费后，新加坡陆路交通管理局也从去年2月15日开始，向所有入境的外国车辆征收6.4新元的相应过路费（RRC）。马方解释其入境过路费并非针对新加坡注册车辆，之后也将向从泰国、文莱及印尼关卡入境马国的外国车辆收取相同费用后，新加坡同意一旦马国针对所有外国车辆采取统一收费，就会取消相应过路费。

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