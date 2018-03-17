美国迈阿密桥梁坍塌前现裂缝

（早报讯）美国迈阿密一座新建的行人天桥坍塌事件的初步调查显示，工程师在倒塌事件发生前两天致电州交通部门，报告桥梁的横跨部分发现裂缝。坍塌事故致至少六个人死亡。

路透社引述交通部门说，负责监督此项目的工程师发给交通部门的这则信息，包括他断言裂痕不会造成安全问题的说法，一直留在当时离开办公室的部门员工的电话答录机上，直到悲剧发生后一天，也即16日才播放。

坍塌的天桥重950公吨，造价142万美元（186.70万新元）。这座天桥采用不同于传统的加速桥梁建造技术（Accelerated Bridge Construction）兴建，它于10日耗费六个小时就完成搭建，号称能承受五级飓风，且可用上百年而不倒，不料才不到一个星期就发生了崩塌惨祸。

天桥横跨佛罗里达国际大学（FIU）附近的八车道高速公路，事故发生后，桥体把当时停在红灯前的八辆车子压个正着。

事故发生前，天桥主体正在进行“压力测试”。对于施工现场未采取道路封锁等防护措施，美国桥梁工程专家提出疑问。

美国全国广播公司引述美国桥梁工程师安迪·赫曼说，使用这类新方式建造桥梁需要额外的支撑系统，否则桥身容易坍塌。“然而，事故现场并没有见到额外的支撑物。”

中国新闻社引述波士顿东北大学土木环境工程学教授Ming Wang指出，如果没有在大桥桥身间安装额外的支撑，应该采取周全的防护措施。美国杜克大学土木工程专业教授亨利·彼得罗斯基指出，施工路段并未禁止车辆通行。

目前，美国国家运输安全委员会的15人调查组已开启对该事故的调查。桥梁工程专家表示，调查将判定事故主因究竟是桥梁的设计、施工方式还是施工用料的问题。

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