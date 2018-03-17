鸭嘴兽乳汁蛋白可助抗衡超级细菌

（早报讯）澳大利亚科学家近日成功破译鸭嘴兽乳汁中的蛋白质结构。这种独特的蛋白质有望在抗衡超级细菌方面发挥重要作用。

新华社引述澳联邦科学与工业研究组织在其官网发布的新闻公报说，早在2010年，科学家就发现鸭嘴兽（platypus）的乳汁具有独特的抗菌性，或许可用来对抗超级细菌。

此次该机构研究人员与迪金大学同行合作，在实验室中成功破译了鸭嘴兽乳汁蛋白的结构。这是一种独特的、此前从未见过的立体折叠结构的蛋白质，仅存在于鸭嘴兽这样的单孔目动物体内。

鸭嘴兽有诸多奇特之处，比如它虽属于哺乳动物，但却不是胎生而是卵生。它用乳汁哺喂幼崽，却没有乳头，而是在腹部两侧分泌乳汁，幼崽伏在上面舔食。按理说，鸭嘴兽的乳汁暴露在外部环境中，其幼崽容易受到细菌的威胁，但实际却并未如此。因此研究人员推断，鸭嘴兽乳汁中含有抗菌蛋白。新研究结果证实，鸭嘴兽乳汁中结构独特的蛋白为其幼崽提供了抗菌保护。

参与此项研究的珍妮特·纽曼博士在新闻公报中说：“这一发现增加了我们对蛋白质结构的认知，并为其他药物发现工作提供了宝贵信息。”他们接下来将寻求与有关方面合作，利用这种蛋白质的抗菌特性，帮助开发新型药物或疗法，对抗超级细菌。

免费阅读30天