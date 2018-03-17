（早报讯）吉隆坡中央医院太平间一间储藏室今天疑因电线短路引发大火，两名受困火场的医院女职员被消防员及时救出。大火没有造成伤亡，但院方仍疏散邻近病楼的上千名病患、民众与医务人员以策安全。

这起火灾于今天中午12时许发生。吉隆坡消防局长基鲁丁表示，消防局中午12时20分接获投报，六分钟内赶抵现场，救出六名受困火场的女职员。他说，这两名女子一名技术人员及一名清洁工人，她们并无大碍。

他表示：“起火地点是医院太平间一个实验室的储藏室。火势相信是从底楼烧起蔓延至一楼，导致两层的储藏室完全被烧毁。”

他指储藏室存放一些剖验用的易燃化学药物，导致火势迅速蔓延。但消防员到场半小时后就控制火势，随后将火势扑灭。“由于火场有化学药物，因此当局派出高度危险及化学物品拯救队（Hazmat）确保没有化学物品泄漏。”他说，大火导致医院太平间的电流供应中断，院方因此移走存放在太平间的尸体。

吉隆坡中央医院院长诺阿克玛昨天发布声明表示，太平间职员及邻近病楼病患当时都安全疏散，目前未接获任何人命伤亡报告。她指医院将如常运作而不受火患影响，当局也正在调查起火原因及确认损坏程度。

新山中央医院深切治疗室病房2016年10月25日发生火灾，烧死病房内的六名病患，另有约10名医护人员和病患受伤。这是马来西亚医院近年来最严重的火灾。

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