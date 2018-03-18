俄罗斯总统选举开始投票

（早报讯）位于俄罗斯领土最东端的堪察加边疆区、楚科奇自治区等地的投票站当地时间18日8时（新加坡时间凌晨4时）开始开放，2018年俄总统选举投票正式开始。

据俄中央选举委员会公布的数据，约有1.1亿俄罗斯公民具有选举权，其中180多万人常年居住在国外。

新华社报道，俄为此次选举设立了9.7万多个投票站，其中在境外设立有400多个，各投票站分别于当地时间18日8时至20时开放。俄罗斯地跨多个时区，堪察加边疆区和楚科奇自治区等是最早开始投票的地区，位于俄领土西端的加里宁格勒的投票站开始投票的时间最晚。

在俄罗斯边远和交通不便的地区、极地地区、远洋轮船、边防哨所以及部分境外地区，俄总统选举投票已于2月25日至3月17日提前举行。

俄中央选举委员会将在3月29日前确认选举结果，并在选举结果确认后的3天内正式公布。

共有8名候选人参加此次总统选举，其中包括俄现任总统普京、俄联邦共产党推荐的格鲁季宁、俄自由民主党主席日里诺夫斯基等。

根据俄总统选举规则，在选举中获得50%以上选票者当选总统。如果候选人有两名以上，而其中任何一人都未能当选，中央选举委员会将宣布对得票领先的两名候选人进行第二轮投票，在第二轮投票中得票高者当选总统。

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