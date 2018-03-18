受“森友学园”事件影响 安倍内阁支持率大跌

（早报讯）共同社17、18两日实施的日本全国紧急电话舆论调查结果显示，安倍内阁支持率跌至38.7%，比上次本月3、4两日的调查骤降9.4个百分点；不支持率增加9.2个百分点至48.2%，超过了支持率。

关于向“森友学园”出售国有土地的财务省审批文件被窜改问题，66.1%的受访者“认为首相安倍晋三有责任”，大大超过认为“没有责任”的25.8%。

这显示出文件窜改问题导致民众对安倍政府的不信任，打击了支持率。关于副首相兼财长麻生太郎的责任，认为“应当辞职”的比率为52.0％，认为“没必要辞职”的为40.4%。43.8%的人认为“安倍应当下台”，低于认为“没必要”下台的47.6%。

关于在野党追究参与国有土地出售的安倍夫人昭惠，65.3%的人认为“有必要到国会接受询问”，认为“没必要”的为29.0%。对于传唤前国税厅长官佐川宣寿到国会作证，83.5%的人认为“有必要”，认为“没必要”的仅为11.6%。

2012年第二届安倍政府上台后，这是共同社舆论调查中内阁支持率第四次跌至30%多。最低的一次是去年7月东京都议会选举之后的调查，支持率为35.8%，不支持率为53.1%。

针对询问今年9月将实施的自民党总裁选举中谁适合担任下任总裁的问题，选择前干事长石破茂的最多，为25.4%；其次为首席副干事长小泉进次郎，为23.7%。2月调查中居首的安倍此次退居第三，为21.7%。其后依次为政务调查会长岸田文雄6.4%，外长河野太郎2.9%，总务部长野田圣子2.2%。

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