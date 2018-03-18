研究确认110个基因与乳腺癌风险相关

（早报讯）乳腺癌是女性最高发的癌症，预估风险对提高乳腺癌患者的存活率关系重大。英国研究人员最近通过一种新的测序技术发现了110个与乳腺癌风险有关的基因，可望为通过基因检测来预估乳腺癌风险铺平道路。

新华社报道，伦敦癌症研究所的研究人员在新一期英国《自然·通讯》杂志上报告说，他们通过新测序技术分析了基因组上被认为与乳腺癌相关的63个区域的图谱，并在其中的33个区域内发现了110个可能会增加乳腺癌患病风险的基因。

寻找与患病风险相关的基因并不简单，因为DNA片段会与基因组中完全不相关的片段发生相互作用，产生一种被称为“DNA环”的结构，干扰基因识别。为此研究人员开发了一种被称为Capture Hi-C的测序技术，分析乳腺癌高危区域的图谱。

新确认的110个基因绝大多数在此前并未被认为与乳腺癌风险相关。此外，通过参照病人资料，研究人员发现其中新确认的32个基因与雌激素受体阳性乳腺癌患者的存活率相关。他们表示要进一步研究新确认的基因，以断定它们在乳腺癌中起何种程度的作用。

伦敦癌症研究所遗传流行病学组组长奥利维娅·弗莱彻表示：“发现这些新基因将有助于我们更详细地了解乳腺癌风险的遗传学机理，最终我们的研究可以为通过基因检测预估测乳腺癌风险，或为新型靶向治疗铺平道路。”

免费阅读30天