蔡细历：若马华不重入阁 选战发挥空间更大

（早报讯）马华前总会长蔡细历医生说，如果当初马华坚持不重回内阁，今天就不会落得华人社会动不动就怪责马华的窘境，面对选战也会有更大的发挥空间。

蔡细历接受《透视大马》专访时，以最近发生的“郭鹤年事件”为例，说明马华重回内阁后的表现，并没有办法满足华人社会的期望。

他说：“我认为当初如果马华坚持不入阁，我们（马华）会更有空间来发挥……没有一名马华部长级领袖敢为郭鹤年发声，就连最敢向民行党开炮的马华署理总会长魏家祥，也没有站出来。”

蔡细历批评马华领袖在面对大课题表现懦弱，无法展现勇气及政治智慧。他说：“这样导致人民对马华反感，所以当初如果不入阁，如果国家有什么课题，我们可以提出意见。”

2013年年全国大选，当年还是马华总会长的蔡细历带军征战大选，并打出“若马华战绩比上届大选更差，马华将不会入阁”口号。结果马华成绩比2008年黄家定带领时（15国31席）更差，只得7国11州议席。

蔡细历过后兑现诺言，召开特大，退出政府部长、行政议员及地方议员的各级官职。不过这项议决在隔年2月，就被当上总会长的廖中莱召开特大推翻。

蔡细历至今仍坚持自己当年作出不入阁的决定是正确的，并指出马华自独立以来一直都在内阁里，但马华连续在两届大选都被人民否决，是人民选择不要马华入阁。

他说：“若当初不要入阁，整个政治局势有可能不一样，现在人家动不动就怪马华，因为你是政府的一部分，你要负起这些责任。”

他认为，如果马华当初没有推翻不入阁的决议，该党在没有限制下，将更有空间发挥并提出意见。

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