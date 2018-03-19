马尼拉酒店大火 死亡人数增至五人

（早报讯）菲律宾首都马尼拉湾的马尼拉海滨阁酒店星期天（18日）的大火证实又有两人丧命，这使得死亡人数增加至五人。

所有的罹难者都是该酒店赌场的员工，这家赌场由菲律宾娱乐博彩公司拥有与经营。

消防局透露，据传还有一人在送医后不治，当局还在确认这个消息；这起火患也造成数人受伤。

大火是在昨天上午9时50分左右突然起火燃烧，火势一发不可收拾，直到六个小时后仍可看到酒店冒出熊熊烈火和浓烟，有300多人被疏散。

消防员说，这家拥有509个房间的酒店有数层楼被“完全烧毁”，当局仍在调查失火原因。

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