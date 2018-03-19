被控性侵 韩国前总统大热门否认有罪

（早报讯）曾被视为韩国下届热门总统人选的安熙正被控强暴包括助理在内的两名女性，但安熙正今天（19日）否认指控。这也是反性侵与性骚扰的“我也是”（＃MeToo）运动在韩国延烧以来，当地最受瞩目的案件之一。

共同民主党的安熙正在去年为总统大选进行的党内提名中，排名仅次于现任总统文在寅。他今天接受检方侦讯时对记者说，他所进行的都是“你情我愿”的性行为。

曾是安熙正私人秘书的金志恩（Kim Ji-eun，音译）此前接受电视访问中宣称，自去年6月受雇后四度遭安熙正性侵。

这随即在韩国引起轩然大波，安熙正甚至为此辞去忠清南道知事职务，宣布退出政坛。他也在面簿上道歉，请求“原谅我的愚蠢行径”。

在金志恩要求检方调查安熙正之后，又有一名安熙正旗下政治智库的女员工出面，要求调查52岁安熙正多次性侵行为。

不过，安熙正今天否认两名女性的指控，说他与两人进行的都是“你情我愿”的性行为。

他说：“我认为那是你情我愿的关系，但控诉人说不是。我为此道歉……我为所有爱我、支持我的人，还有我的妻子、家人感到抱歉。”

外型出色的安熙正此前形象完好，在年轻与自由派选民中享有高支持率，原本被视为2022年总统选举的热门人选。

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