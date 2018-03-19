慕克力否认父亲铺路 揭马哈迪曾拒其上阵

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪的儿子、吉打前州务大臣慕克力否认父亲为其政治生涯铺路，并揭露1999年当巫统总秘书把他列为大选候选人时，马哈迪发现后勃然大怒，并剔除他的名字。

慕克力接受《当今大马》访问时表示，当时马哈迪还是首相，而时任巫统总秘书卡立耶谷想要把他列为国席候选人。

慕克力说：“卡立耶谷说请准备好，我会把你的名字列入……但之后卡立耶谷告诉我，当我的父亲（马哈迪）看到我的名字时，他勃然大怒，他问‘这是谁的杰作？’，之后剔除（我的名字）……“他（马哈迪）可以选择让我上阵，但他没这么做，因为他坚守原则。”

慕克力解释，这显示批评者质疑马哈迪重回政坛，仅是要确保其儿子当上首相的说法是不实荒谬的。

他说：“对于他（马哈迪）做的事情，反对纳吉、离开巫统、成立一个新党、加入希盟、与安华、旺阿兹莎、林吉祥和莫哈末沙布冰释前嫌，这些旨在让我当首相？我觉得这很荒谬。”

慕克力也认为，首相职位是“祸”不是“福”。他说：“我知道那是怎样的职位，我是一名担任22年首相的儿子，我知道其职责是如此之大。”

慕克力也不认为自己有资格担任首相，更称还未准备好任相。他表明：“身为政治人物，我们必须开放接受任何可能，但若今天有人献议我当首相，我会说‘对不起，我不合格’……我只是曾任两年半大臣，我不能突然就当上首相。”

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