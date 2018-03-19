胡逸山指马国大选落在7或8月

（早报讯）虽然普遍上认为马来西亚第14届大选将落在4月中至5月中之间，但首相纳吉的前政治秘书胡逸山却持不同看法。胡逸山在财经日报“The Edge”的专栏文章中指出，基于技术性原因及多个节庆落于年中，他预测第14届大选将落在7月至8月间。

胡逸山目前担任马来西亚亚洲策略与领导研究院国际事务高级顾问。他指出，本季国会会议通过选区重划报告后，选委会还需要跟进其工作。“所以，许多人预测纳吉不久后即可解散国会，以铺路在5月中旬，即斋戒月之前举行大选，并靠着这股动力取得胜利。

“当然这是个合理的时间表，但我认为，来届大选可能像上届大选那样，几乎拖到法定日期的最后才举行。纯粹从技术层次来看，这样的推论是合理的。”

胡逸山解释，国会通过选区重划报告后，选委会仍需要时间落实，其中包括调度选举期间的人力及资源。“首先，假使国会如预期般顺利通过选区重划建议，选委会理应负责执行；而执行的过程需要一段相当长的时间。根据新的选区划分，相关的人力及其他资源分配也还需调整。

“虽然有者声称选区重划将较有利于国阵，但近期的民调都显示这绝非易事，因为本届大选的每一票都比从前重要许多。”

此外，胡逸山也指出，国阵的潜在候选人仍需要努力跑动，向选区重划后的“新选民”介绍自己。“所有活动都需要宝贵的时间。”

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