动物实验显示 电子烟增加脂肪肝风险

（早报讯）一项以小鼠为对象的实验发现，接触电子烟会增加小鼠患脂肪肝风险。研究员称，这提示人们应更谨慎使用电子烟。

电子烟主要由电池、蒸发装置和装有烟液的烟管组成，烟液中含有一定量尼古丁。很多人把电子烟当作戒烟辅助工具。

新华社报道，美国查尔斯·Ｒ·德鲁医科大学研究员星期天（18日）在芝加哥举行的美国内分泌学会年会上报告说，电子烟近年越来越流行，一些广告声称电子烟比传统香烟更安全。

不过，研究员完成的小鼠实验显示，暴露在电子烟环境中，会导致肝部脂肪额外堆积，对健康有害。

研究负责人弗里德曼说：“我们得出结论，电子烟并不像宣传的那么安全。”他认为，这一研究结果对公共健康以及烟草监管政策都有重要意义。

此前研究已证实，传统烟草中的尼古丁与非酒精性脂肪肝有关，但缺乏电子烟对肝脏长期影响的相关研究。

在为期12周的实验中，所有小鼠都被喂食高脂、高胆固醇食物。其中一组小鼠被暴露在由电子烟形成的气溶胶环境中，直至它们血液中尼古丁水平与吸烟者或吸电子烟者相当。对照组小鼠则被放置在雾化盐水环境中。

研究员收集了这些小鼠的肝脏样本，并利用RNA（核糖核酸）测序技术分析它们的基因受电子烟影响的情况。

结果发现，暴露在电子烟环境中的小鼠，其肝脏样本中有433个与脂肪肝有关的基因出现异常。此外，这组小鼠与生物钟有关的基因也发生变化，而生物钟紊乱会加速包括脂肪肝在内的肝脏疾病病程。

免费阅读30天