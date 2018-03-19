美媒：美情报部门与朝鲜建立秘密联络渠道

（早报讯）美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）援引未透露姓名的官员报道称，美国情报部门已与朝鲜进行非正式接触，通过这一渠道可以传达信息。

俄罗斯卫星通讯社援引该报道说，消息人士称，其中主要是中央情报局在做这一方面的努力，该部门主张建立传达信息的直接渠道。

据悉，不久前被美国总统特朗普提名担任国务卿的中情局局长蓬佩奥对此类低调外交表示支持。这种低调外交通过秘密渠道进行，绕过国务院经联合国的外交渠道。

特朗普此前同意与朝鲜领导人金正恩进行会晤，会晤应于2018年5月底前进行。

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