缺少病理科医生 中低收入国家普遍存在“假定性治疗”

（早报讯）病理学是现代医学的基石，病理科医生对于医疗体系非常重要。然而，英国著名医学期刊《柳叶刀》发表的新研究指出，受严重缺乏病理科医生等因素影响，未经确诊的“假定性治疗”可能在很多中低收入国家普遍存在。

新华社援引该研究说，病理分析对发现、治疗与监测传染性疾病至关重要，而对癌症等疾病来说，病理归类和正确判断肿瘤分期可指导治疗，预测病情演化。因此，未正确诊断或未给予正确治疗不仅会影响病人康复，从更大范围来看还浪费中低收入国家本身稀缺的医疗资源。

研究第一作者、英国牛津大学病理学家肯尼思·弗莱明说：“在欧洲或美国，我们理所当然认为出现肝病症状需基于血检做出诊断，然后再给予正确治疗。类似的还有，检测乳腺癌离不开切片检查。”

但是，基于现有证据和一份针对中低收入国家250多名病理科医生的补充调查，研究人员估算撒哈拉以南非洲地区每百万名病人仅有1名病理科医生，这一比例约只有高收入国家的50分之一。

此外，对病理科医生的培训和教育不容乐观。2015年美国仅有2%的实习医师接受研究生阶段的病理学学习，但中低收入国家的形势更为严峻。这项研究估计，按照现有的教育和培训水平，撒哈拉以南非洲地区达到美国或英国同等人口中的病理科医生比例需要超过400年。

研究人员呼吁，针对病理科医生短缺的现状，中低收入国家应立即采取干预措施，并确保这些措施的可持续性，防止差距进一步扩大。

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