“高超音速武器”竞争加速 中俄猛追令美焦虑

（早报讯）日本共同社报道，美国特朗普政府正在着力于研发被视为将取代核武的下一代武器“高超音速武器”。中国和俄罗斯也在加紧研发，一旦完成实战部署，可能会大幅改变全球军事平衡。焦虑于中俄猛追势头的美国竭尽全力做出大幅增加预算等应对。

“‘高超音速’是美国的最优先事项”，新上任的美国国防部主管研究开发的副部长格里芬6日在会上这样强调。他还表示自己之所以接受副防长一职，是为了在高超音速武器上大幅拉开与中俄的距离。

高超音速武器可以超过5马赫的速度飞行并精准打击目标。随着核裁军，为了维持威慑力，需要拥有攻击力更强的常规武器，因此各国纷纷推进了研发。中俄两国将其视为让美国布设在全球的导弹防御网失效的“王牌”，近年来正力争获得实战能力。

俄政府11日宣布，战机发射可搭载核武器的高超音速导弹“匕首”（Kinzhal）的试验取得了成功。据美国国防部透露，中国在过去10年所进行的试验次数是美国的20倍。

美国太平洋司令部司令哈里斯15日表示，中国可能已经拥有可用于实战的高超音速武器，如果美国无法追赶上中国的研发速度，美国在未来战场上将被“拒绝接近”能力增强的中国军队逼入苦战。

美国国防高级研究计划局与空军在2019财政年度预算中，申请了约4亿美元（约5.27亿新元）用于研发高超音速武器，较上年增加160%。海军也决定把相关预算翻一番，力争提前实现实战部署。海军作战部长理查德森认为，美中俄在高超音速武器研发领域进入了竞争“质量优势”的军备扩张阶段。

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