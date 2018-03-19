日政府拟支援药企进军东南亚

（早报讯）日本政府消息人士近日透露，为帮助东南亚提升医疗水平，日本政府基本决定在财政上支援国内制药企业进军当地。为使低收入者容易获得医药品，拟最快于2018年度由官民基金向企业方面提供贷款，构筑共同建设当地工厂的机制，并以廉价非专利药为中心将大量生产药品。

鉴于抗生素无效的“多重耐药菌”逐渐成为问题的现状，日本政府还将首度启动共享日本研究成果的尝试。

共同社报道，此举是所有人能以可负担的费用接受医疗的国际目标“全民健康覆盖”（UHC）举措之一。在东南亚地区，随着老龄化加剧医药品需求正在提高，而日本的制药企业在与欧美的竞争中处于落后地位，力争通过建设当地工厂来扩大日企的市场份额。

向日本制药企业提供贷款的是日本“产业革新机构”和“国际协力机构”（JICA）。日本政府也将为计划在工厂生产的医药品能早日取得批准提供侧面支援。

日本政府还考虑如果有关项目步入轨道，就将生产的药物逆向进口到日本。政府已着手听取有兴趣进军东南亚地区的多家国内企业的声音，打算最快于7月基本敲定参与企业。

有关应对多重耐药菌的问题，日本政府还将举行面向当地医生和护士的学习会。此外还将介绍不产生多重耐药菌的抗生素使用方法和日本防止院内感染的举措。

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