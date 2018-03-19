马国否认寻获马航MH370客机残骸

（早报讯）马来西亚交通部长廖中莱否认马航MH370客机的残骸已在印度洋西南部毛里求斯寻获。

他今天在国会受询时，否认已经找到MH370客机残骸。他说：“马来西亚民航机构（CAAM）已经否认这项消息，民众不要相信这个假消息，并且应该透过官方的手机应用或网站，查询相关搜索报告和最新消息。”

他指出，马来西亚与澳洲运输安全局（ATSB）的搜索专家已经确认残骸的搜索地点是位于澳洲附近和海域，而非毛里求斯或非洲。“我们的搜索工作仍在继续进行，且进展顺利，我们希望在已经锁定的25万公里水域内找到飞机残骸。”

澳大利亚的业余空难调查专家迈克马洪近日声称，MH370残骸位于毛里求斯的龙德岛（Round Island）以南16公里的海底，这是搜索人员未曾搜索过的地点。

他声称是用Google Earth发现MH370客机残骸位置。他还展示图片，指水底隐然出现机身及前端的轮廓。他表示已将资料交给澳洲运输安全局，对方也表示不能完全排除那是飞机。

马航MH370的波音777客机于2014年3月8日载239名乘客及机组人员，原定从吉隆坡前往北京，却在起飞约40分钟后与塔台失联。

MH370失踪近17个月后，印度洋法属留尼旺岛（La Reunion）海滩出现疑似客机机翼残骸及一件破烂行李，美国调查员及马来西亚官员都“几乎肯定”属于MH370所属的波音777客机机款。马来西亚和澳洲官员2016年证实，在毛里求斯东北部海岸寻获的机翼残骸，属于MH370。

马来西亚、中国及澳洲在南印度洋12万平方公里范围内展开搜索行动，耗资达1.6亿美元，却始终找不到机身残骸，去年1月在一无所获下结束行动。

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