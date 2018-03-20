《欲望都市》女星宣布竞选纽约州长

（早报讯）以美剧《欲望都市》中“米兰达”一角为观众熟知的美国女演员尼克松（Cynthia Nixon）在当地时间19日宣布，自己将参加今年的纽约州州长竞选。

据中新社报道，尼克松当天在推特上发文正式宣布参与竞选州长，并公布了自己的竞选网站。网站主页上说，尼克松竞选州长是为了建设一个更美好、更平等的纽约州，她从未被特殊利益集团收买，竞选过程中不接受大企业的赞助，“我们的竞选将从人民当中获得力量”。网站上公布的募捐规则显示，尼克松只接受18岁以上的美国公民或绿卡持有人的个人捐款，捐款者只能使用本人的资金，不能利用他人或实体的资金捐款。

现年51岁的尼克松积极致力于为同性恋群体发声，她本人在2012年同自己的女性伴侣正式完婚。她还曾多次批评纽约州现任州长科莫针对纽约州公立学校推出的一系列政策，称其导致学校师资产生极为严重的两极分化。

当地媒体报道，尼克松2013年曾为现任纽约市长德布拉西奥助选，而德布拉西奥竞选团队的两名高级顾问已经开始为尼克松服务。德布拉西奥本人此前曾明确否认自己推动尼克松参与州长竞选。

如果尼克松竞选获胜，她不仅将成为纽约州历史上首位女性州长，也将是纽约州第一位公开性取向的同性恋州长。不过，面对坐拥3000多万美元竞选资金、已经两度担任州长的科莫，从未竞选过公职的尼克松无疑面临极大挑战。

美国哥伦比亚广播公司报道称，纽约州锡耶纳学院（The Siena College）19日公布的一份民意调查报告显示，科莫的支持率目前远远高于尼克松和另外两名可能参选的共和党人士。报告称，根据对772名注册选民的调查，科莫的支持率为66%，尼克松的支持率仅为19%。

尼克松两度获得艾美奖，并多次获得艾美奖、金球奖提名。此外，她在话剧及音乐领域也有所成就，曾获得托尼奖和格莱美音乐奖。美国《新闻周刊》网站报道称，尼克松的个人净资产为6000万美元左右。2001年拍摄《欲望都市》第五季时，尼克松每集的片酬约为32.5万美元。

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