去年新难民数仍高居榜首 德延长边境管控

（早报讯）最新统计显示，德国去年一年办结的难民申请仍超越欧盟其他各国总和。鉴于欧盟外部边界“依然无法得到有效控制”，德国内政部长泽霍费尔日前宣布将继续对德国边境实施管控以确保民众安全。这一决定19日得到了德国总理默克尔的支持。

泽霍费尔是在18日见报的专访中宣布延长边境管控决定的。他说：“只要欧盟的外部边界仍然无法得到有效控制，我们就必须对德国国境线进行保护和管控。”

据中新社报道，1默克尔的发言人19日表示，默克尔同意泽霍费尔的上述说法。

作为申根协定成员国，德国原本早已取消与邻国间的边检。然而，2015年秋季，由于涌入德国的难民人数过多，德国不得不恢复边境管控。

根据欧洲统计局的统计结果，德国在2017年共对52.4万人的避难申请作出了裁决，而这个数字比其他所有欧盟国家处理的避难申请总和还要多。过多的难民不仅给德国造成了沉重的财政负担，也造成了德国民意急剧分化，并最终表现为极右翼民粹主义色彩的政党在2017年9月大选中登堂入室进入国会。

此前，德国曾将解决难民危机的希望寄托在《都柏林协定》和分摊难民的配额制上。不过，作为难民进入欧洲大陆的首选登陆国家，希腊和意大利根本无力处理过多的难民庇护申请，大量难民突破边境封锁，前往德国和北欧国家避难。

同时，难民配额制也遭到了维谢格拉德四国（波兰、捷克、匈牙利和斯洛伐克）等欧盟其他国家的强烈抵制，举步维艰。

本次延长边境管控是长期与默克尔难民政策唱反调的泽霍费尔履新后针对移民及难民议题的又一动作。在发表完“伊斯兰不属于德国”的争议言论后，泽霍费尔的最新决定再次让人们见识到了其在难民问题上的强硬态度。

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