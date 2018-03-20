血糖轻度升高也可增加心脏病和肾病风险

（早报讯）美国一项新研究显示，血糖轻度升高但尚未发展为糖尿病的人群，其患心脏病和肾病的风险也会增加。

据新华社报道，此前有研究显示，糖尿病会增加罹患心脏病和肾脏疾病的风险。不过，对于血糖轻度升高，即所谓的“糖尿病前期”，是否会增加罹患心脏病和肾脏疾病的风险，一直没有明确的说法。

在这项新研究中，研究人员将“糖尿病前期”定义为空腹血糖水平在100至125毫克／分升之间或糖化血红蛋白水平在5.7%至6.4%之间。

研究人员在新一期英国《柳叶刀·糖尿病和内分泌学杂志》上发表报告说，他们分析了将近2万8000万名成年人的样本数据。这些数据涵盖了四个时间段，分别是1988年至1994年、1999年至2004年、2005年至2010年和2011年至2014年。

结果发现，在调查结束时，很多处于“糖尿病前期”的人出现了与心脏和肾脏疾病相关的风险因素，如37%的人罹患高血压，51%胆固醇过高，5%肾脏过滤血液减少，8%尿液白蛋白增加。

研究主要作者、美国埃默里大学研究人员阿里建议，如果被告知处于“糖尿病前期”，患者应与医生主动讨论采取措施应对，改变生活方式或服用药物等。

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