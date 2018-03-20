委内瑞拉谴责美国的石油币禁令

（早报讯）委内瑞拉外交部19日发表声明，严厉谴责美国总统特朗普签署禁止美国公民和实体参与委政府发行的加密数字货币石油币交易的行政令。

声明称，美国政府对委内瑞拉的经济制裁和金融封锁违反联合国宪章和国际法，是对委内瑞拉经济和人民生活的蓄意破坏。委政府发行石油币是打破美元霸权、促进国内经济和生产发展的重要工具。委政府向国际社会重申，将毫不动摇地推动石油币和相关区块链项目的发展，使石油币成为世界上最可靠的加密数字货币之一。

据新华社报道，美国白宫19日发布消息说，特朗普签署行政令，禁止美国公民和实体或美国境内的个人和实体参与委内瑞拉政府或其代理人进行数字货币交易，行政令于当天中午开始生效。

行政令说，此次所指的数字货币是由委内瑞拉政府或其代理人在今年1月9日及之后发行的。此举意在回应委内瑞拉政府规避美国制裁、发行数字货币的做法。

此外，美国财政部当天还宣布增加对委政府四名现任或前任官员实施制裁。受到制裁的个人在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

委内瑞拉2017年12月宣布将发行加密数字货币石油币。根据委内瑞拉政府1月31日发布的白皮书，石油币发行量为1亿个。目前石油币正处于预售阶段，委政府曾表示未来还将发行黄金石油币等数字加密货币。

自2017年下半年以来，美国因委内瑞拉举行制宪大会选举等事由对委多次实施制裁，多次扩大对委现任和前任高级官员的个人经济制裁，还禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和国有委内瑞拉石油公司新的债务和股权交易，禁止美方机构参与委内瑞拉公共部门现已发行的部分债券交易等。

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