韩外长：特金会或指明无核化路线图时间表

（早报讯）韩国外长康京和19日表示，只有朝鲜先采取面向无核化的具体行动，才会考虑放宽对朝制裁，并预测5月召开的美朝首脑会谈将就无核化达成原则性协议，并为无核化进程指明方向和时间表。

刚在布鲁塞尔出席欧盟外交理事会会议的康京和回国前接受韩联社专访时作出上述表示。康京和说，韩国的原则是不能仅仅因为朝鲜出面对话就提供经济补偿，迄今为止也没有提供任何补偿，只有朝鲜启动对话同意实施面向无核化的具体计划并采取相应的行动，才能解除制裁。

康京和以伊核谈判为例预测，经过漫长的谈判达成协议，并按照协议采取具体行动时，才能放宽制裁，朝鲜希冀的体制安全保障问题可以在这一过程中讨论。

她认为，此次无核化谈判应该对以往的弃核协议进行缜密分析和查漏补缺，确保彻底弃核前的验证监督机制面面俱到，在美朝首脑会谈之前没有足够的时间制定具体无核化路线图，可能要金正恩和特朗普在首脑会谈上指明方向和时间表。

有舆论担心朝鲜发起和平攻势企图为发展核武器和远程导弹赢得时间，康京和就此表示，在朝鲜采取非常具体的无核化行动以前将坚持对朝制裁不动摇，不会被朝鲜牵着鼻子走。

她还表示，因为是总统出马，似由白宫主持筹备工作，美国国务院可能不会像过去那样出面谈判。

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