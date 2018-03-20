苏联时代科学家承认研发诺维乔克神经毒剂

（早报讯）一名冷战时代科学家承认他协助研发用来毒害俄双面间谍斯克里帕尔父女的神经毒剂“诺维乔克”（Novichok）。这与莫斯科坚称俄罗斯或苏联从未有过此类项目的说法相抵触。

不过，林克（Leonid Rink）教授也告诉俄罗斯新闻社，在英国发生的神经毒剂毒害事件应该不是莫斯科所为，因为斯克里帕尔父女并没有立即丧命。

3月4日，斯克里帕尔（66岁）和女儿尤莉亚（33岁）被发现在英格兰西南部索尔兹伯里一座购物中心外的长椅上昏迷不醒。父女两人目前都保住了性命，只是病情危急。一位协助他们的警员也在医院留医，病情严重。

林克说，苏联时代，他在一个化学武器实施内工作，那里负责研发军事级别的“诺维乔克”。在被问到他是否是“诺维乔克”的其中一个研发人员时，他说：“是的。那是我的博士论文的基础。”

莫斯科否认与斯克里帕尔案有关，也否认苏联或俄罗斯曾研发“诺维乔克”。

林克支持俄罗斯官方媒体所提出的一个可能性，即毒害事件可能是英国所为。

他说：“很难相信俄罗斯人参与其中，因为所有涉案者都还活着。所谓的（俄罗斯）间谍竟然如此无能，是可笑和不能被接受的。”

他也认为俄罗斯间谍不会这么蠢，竟然用俄罗斯研发出来且拥有俄罗斯名字的“诺维乔克”来干案。“有更多合适的物质。用类似于火箭的武器来对付一个不是威胁的人而且还失败了，简直是白痴到极点。”

他也说，制造“诺维乔克”的科技过去是秘密，但现在，包括英国、美国和中国在内的许多国家都已知晓如何制造出某个版本的“诺维乔克”。

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