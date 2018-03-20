日本75岁以上老年人数超过老年人口的一半

（早报讯）日本总务省20日发布的截至3月1日人口估算数据显示，75岁以上的后期老年人达1770万，超过65至74岁人口的1764万，占到老年人口总数的一半以上。

共同社报道，这是日本人口估算数据中75岁以上人口首次超过65至74岁人口。

超过75岁后身心容易衰老，出现卧床不起及认知症等，在社保费的膨胀压迫中央及地方财政的情况下，构建稳定的医疗及护理制度成为课题；对独居老年人的生活援助对策也是当务之急。

截至3月1日，75岁以上人口占总人口（1.2652亿）的14%。战后不久的婴儿潮时期出生的“团块世代”全部都将在2025年成为后期老年人等，今后这一比率预计还将扩大。

估算数据显示，75岁以上人口中男性为693万，女性达1077万。85岁以上人口共559万，其中男性173万，女性387万。

从各年龄段占总人口比例来看，未满15岁为12.3%，15至64岁为59.8%，65岁以上为27.9%。

10年前（2008年3月）的人口估算结果显示，65至74岁人口为1482万，75岁以上人口为1297万。由于医疗技术进步及体力提升，人们的寿命延长，因此后期老年人近年来以每月5万人左右的幅度增加。日本老年医学会去年建议将老年人定义改为75岁以上。

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