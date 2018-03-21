美国高中再发生枪案 凸显校园安全问题

（早报讯） 美国马里兰州圣玛丽郡一所高中20日上午发生枪击案。警方证实，枪手为该校学生，他在与警察交火过程中受伤，后不治身亡。这起事件造成另外两名学生受伤。

事发地点位于马里兰州南部的大磨坊（Great Mills）高中。事发后，大磨坊高中被临时关闭，该校学生被全部安全疏散至附近一所学校。圣玛丽郡警方和联邦调查局已介入调查。有关这起事件的起因、枪手的动机等尚不明朗。

白宫发言人桑德斯20日表示，特朗普总统已获知此事，正在关注事态发展。

这起事件再次凸显出美国校园安全存在漏洞。有媒体统计，今年以来，美国已发生17起校园枪击案，频率超过每周一起。其中最严重的一起是上月14日发生的佛罗里达州校园枪击案。这起事件造成17人丧生，多人受伤。

本月14日，在佛州校园枪击案发生一个月后，全美多地学生走出校门，以集会方式抗议频繁发生的校园枪击案。据当地媒体报道，大磨坊高中的学生也响应了这次全国性抗议活动。

今年2月，特朗普在佛州校园枪击案发生后曾表示，美国将采取措施全面提升校园安全，包括加强购枪者背景审查、为部分有资格的教师配枪等。美国众议院本月以高票通过一项预防校园暴力的法案，但是并未涉及控枪问题。

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