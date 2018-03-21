面簿两日蒸发500亿美元 投资者发起诉讼

（早报讯） 5000万用户数据信息泄露的消息传出并遭监管机构介入调查，面簿（Facebook）公司股价接连两天下挫，这家全球最大的社交网站公司两日内市值蒸发近500亿美元（约660亿新元）。有投资者发起集体诉讼，表示面簿对用户数据安全情况做出虚假或误导性陈述，导致投资者蒙受损失。

据彭博社报道，美国联邦贸易委员会开始着手调查面簿是否违反政府保密协议，如有违反情况，面簿将面临每例每日4万美元的高额罚款；同时，英国议会要求面簿首席执行员扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席接受质询，说明剑桥分析如何以不当方式获取5000万用户数据。

此次涉及的特朗普竞选团队伙伴——剑桥分析公司总裁亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）目前被暂时停职。面簿首席信息安全官斯塔莫斯也将离职。

面簿信息泄露乃至干扰选举的消息并不是最近才传出。特朗普刚在2月27日宣布任命帕斯卡尔为连任竞选团队经理，开始着手准备2020年的大选。而帕斯卡尔作为特朗普团队的数字营销专家，曾表示社交媒体广告是帮助特朗普胜选的“秘密武器”，在上次大选中成功在面簿等平台上为特朗普募集了数百万美元资金。

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