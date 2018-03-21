缅甸将接收已确认身份的若开邦离境者

（早报讯） 缅甸新闻发布委员会20日晚发布公告说，缅甸政府将接收已经确认身份的若开邦离境者。

据新华社21日报道，公告说，缅甸劳工、移民和人口部对孟加拉国提交的8032人遣返名单进行了查验，现已确认名单中的556人曾在缅甸境内生活。目前，缅方已准备好相关手续，准备接收孟方遣返的上述人员。缅方还将继续查验名单中其他人员的信息。

缅甸若开邦北部去年8月25日发生恐怖袭击，此后大批居民涌入相邻的孟加拉国。经两国政府协商，同年11月23日，两国政府签署协助若开邦离境民众返回缅甸的协议。

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