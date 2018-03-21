朝鲜官媒：朝美近期现“积极变化势头”

（早报讯） 朝中社20日发表社论，指近期朝美关系出现“积极变化势头”。这是美国总统特朗普表示接受金正恩邀请举行美朝首脑会晤之后，朝方首次对美朝关系表态。

朝中社在20日的社论中说：“最近，因朝鲜主动提出的举措和爱好和平的提议，使北南之间产生了划时代的和解氛围，朝美关系也出现了积极变化的势头。”

在对美朝关系近期的进展作出积极评价的同时，朝中社社论也反驳了美日韩三国舆论认为这一局面是“特朗普高强度制裁打压战略使然”的观点。朝中社批驳说，这是美日韩国内势力“散布谣言，误导大众，混淆视听”。

朝中社批驳说，美国现任及前任官员和专家称，“美国完全没有做出让步，但朝鲜调整了方向……这是特朗普高强度制裁打压战略使然……证明朝鲜已经到了很难再继续坚持的地步”，是给自己脸上贴金。

本月8日，韩国青瓦台国家安保室室长郑义溶在与美国总统特朗普会面后向记者宣读声明称，朝鲜领导人金正恩表达了他尽快与特朗普会面的强烈意愿。特朗普表示愿意在5月底前会面。自此之后，美国和韩国开始着手策划这一可能性的“历史性会面”。而与美韩的反应形成鲜明对比的是，朝鲜官方到目前为止还没有对这一可能的会面作出任何的表态。

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