调查:非洲裔富裕家庭男童难圆美国梦

（早报讯） 美国媒体最新发布的一份报告显示，非洲裔“富二代”男童成年后与背景相似的白人相比收入更低。研究者呼吁关注美国非洲裔男童的成长与发展，促进社会财富分配更趋公平。

《纽约时报》19日刊登题为《美国种族与经济机遇》的报告说，斯坦福大学、哈佛大学与美国人口普查局合作调查研究了美国2000万儿童的成长经历后发现，“非洲裔男童与白人男童相比，即使出身于收入、教育和财富水平相当，父母双全的家庭，成年后收入仍有较大差距”。

调查发现，在美国99%的社区，白人男童如生为“富二代”，成年后的收入通常与父母相当；而出身富裕家庭的非洲裔男童，成年后收入下降甚至变成穷人的概率要比白人男童大得多。

报告说，衡量“美国梦”实现与否的一项重要标准是“收入向上的流动性”，即孩子拥有比父母更高的生活水平。按照这一标准，“美国梦”在非洲裔男童身上很难实现，而非洲裔女童和白人女童之间的收入差距则不明显。

报告显示，相对于非洲裔，美国的拉美裔更容易实现“收入向上的流动性”，与白人群体的收入差距较小；同时，亚裔移民表现出比美国其他族群“更强的收入向上流动性”。

报告指出，若非洲裔男童在人生早期阶段生活在贫穷率较低、种族歧视更少且父母陪伴较多的社区，成年后则收入更高，犯罪入狱率更低。

报告为消除美国黑人与白人之间的收入差距提出了新的政策方向，如设计专门针对非洲裔男童的辅导项目，在白人群体与司法体系中努力减少种族歧视现象，推进不同种族的互动合作等。

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