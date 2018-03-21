研究：过早用社交媒体影响女孩心理健康

（早报讯）研究发现，如果女孩在青春期早期10岁时就开始过多使用社交媒体，可能会影响她们在青春期后期阶段的心理状况。但研究人员目前没有在男孩身上观察到这一现象。

英国埃塞克斯大学和伦敦大学学院的学者合作，调查社交媒体使用对青少年心理健康的影响。他们使用了此前在英国开展的一项大型调查里年轻人组的数据。这项调查关注近1万名10岁到15岁的英国青少年，就他们在上学日的社交媒体互动时长进行了问卷调查。

研究团队发现，青春期女孩使用社交媒体的时间比男孩长。随年龄增长，无论男孩或女孩使用社交媒体的时间都会上升。

通过对幸福感和“困难与长处问卷”的打分，研究人员对这组年轻人的心理健康状况又进行了评估。结果显示，在整个青春期期间，女孩的幸福指数下降了3分，男孩的幸福指数则下降了2分。

同时，男孩在“困难与长处问卷”指标上的评分下降，女孩的评分则提高了，由此说明女孩在心理健康状况上经历了更多消极方面。

不过，报告的通讯作者、埃塞克斯大学学者布克说：“我们没有观察到社交媒体的使用和男孩的心理健康状况之间有关联，所以导致男孩心理健康状况下滑的可能是其他因素，比如花在打游戏上的时间。”

布克说，这项研究显示密切注意孩子，尤其是女孩，在青春期早期使用社交媒体的情况非常重要，因为这可能会影响她们青春期后期甚至成年后的心理健康状况。

但研究人员也指出，由于这项研究使用的是自我报告数据，并且只记录了上学日的社交媒体互动，因此社交媒体和心理健康之间的关系仍可能会被低估。

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