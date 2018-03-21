贸易保护主义威胁全球食品安全

（早报讯）总部设在华盛顿的独立研究机构国际食物政策研究所20日发布报告警告，逆全球化思潮和贸易保护主义抬头，将威胁全球减贫进展和食品安全。

该研究所当天发布的《2018年全球食物政策报告》说，全球贸易一体化倒退会导致发展中国家数百万贫困人口生活受影响，因为开放贸易、支持移民和知识共享等促进全球化的政策，对近年来全球减少贫穷和饥饿发挥了至关重要的作用。

报告指出，一些发达国家的农业保护政策，包括较高的进口关税和国内价格支持等，往往造成发达国家过度生产，进而导致全球农产品价格下滑和扭曲，使发展中国家农民收入减少和贫困加深，并影响到发展中国家的农业生产和食品安全。

该研究所所长樊胜根当天在媒体电话会上表示，逆全球化思潮将导致联合国到2030年消除极端贫困和饥饿、实现可持续发展的目标受阻。他呼吁，加强国际合作，充分利用全球化带来的好处，同时将逆全球化风险降到最低，以实现食品安全的可持续发展。

谈到近期全球贸易形势，该研究所高级研究员约瑟夫·格劳贝尔告诉新华社记者，世贸组织自1995年成立以来，为各国处理各种贸易争端提供了一系列规则和有效争端解决机制，各国应遵守世贸组织规则而非诉诸单边主义举措。

他警告，贸易战有损全球经济，一些贫穷的发展中国家虽然不是贸易争端参与方，但贸易战的溢出效应可能会令它们遭受最大损失。

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