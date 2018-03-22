日本福冈天神中央公园最佳赏樱点将收费

（早报讯）日本福冈县22日开始对位于九州首屈一指的繁华街福冈市天神地区的县营天神中央公园内每年设置的预约制赏樱指定区域进行收费，面向赏樱游客开放。

共同社报道，这项举措与今年春季引进的网络预约系统配套展开。

福冈县政府介绍称“具有可轻松预约最佳赏樱地点的好处，认为从公平性角度出发需要承担一定的负担”，据说此举在全国亦属罕见。

福冈市19日确认樱花已经开花，或将对全国每年都会出现的占位竞争造成反响。

可供20到30人使用的一个赏樱区域两小时收费500日元（约6.20新元）。

据公园管理事务所称，不少游客表示肯定称“不再需要一大早就来排队预约了”。指定区域以外可以免费使用。

在“樱花节”期间的3月22日至4月8日，共划设了27个可供20到30人近距离赏樱的区域。网上预约自本月1日开始，收入将用于充实巡逻警卫和夜间照明。

约50棵樱花树林立的该公园因赏花地点占位难而闻名，而散场后垃圾遍地等也成为一大问题。为解决问题，2007年起福冈县通过划设特定赏樱区域引进预约制。去年有481个团体共约8700人利用了该制度。

据福冈县等方面称，赏樱收费在福冈市的舞鹤公园和仙台市的西公园部分区域已实施。大阪市的大阪城公园预计今春起也将在烧烤区实施收费。

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